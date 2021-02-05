В Азербайджане еще 329 человек вылечились от COVID-19, выявлено 138 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом, вылечилось 329 заболевших, скончались пять человек, сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 230 907 случаев заражения COVID-19, из них 224 760 человек вылечились, 3 153 – скончались. Продолжается лечение 2 994 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 133 теста, в целом за все время пандемии – 2 439 718 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)