По индексу покупательной способности пенсий Азербайджан лидирует среди стран СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно годовому темпу прироста среднемесячной номинальной заработной платы в 2020 году пенсии будут проиндексированы и увеличены на 11,4%.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал директор Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

По его словам, успешная социальная политика Президента Ильхама Алиева обуславливает последовательные шаги по обеспечению благополучия граждан. В 2020 году на пенсии, президентские пенсии и пособия, адресную социальную помощь было израсходовано 5, 743 миллиарда манатов, что на 20% или один миллиард манатов больше, чем в предыдущем году. По индексу покупательной способности минимальной и средней пенсий Азербайджан сохраняет лидерство среди стран СНГ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)