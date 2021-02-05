Хочу вернуться к боевым товарищам – военнослужащий, взятый Фондом YAŞAT на попечение

БАКУ /Trend/ - В последние дни в моем лечении наблюдаются позитивные сдвиги. Я хочу поскорее встать на ноги и вернуться к своим боевым товарищам.

Об этом в пятницу сказал Trend раненый в ходе Отечественной войны и проходящий лечение в Реабилитационном центре военнослужащий Юсиф Агамамедов.

По его словам, он получил ранение в боях на Физулинском направлении.

"Я также принимал участие в апрельских боях и служил там после освобождения Лелетепе. Из-за полученной травмы при освобождении Физули у меня осложнения, связанные с позвоночником. Спасибо врачам, они делают все возможное, чтобы вылечить меня, и уже есть позитивные результаты", – сказал Агамамедов.

Отметим, что Фонд YAŞAT взял под контроль вопросы, связанные с лечением Юсифа Агамамедова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)