Прокуратура о подрыве на мине трех человек в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - 4 февраля житель Физулинского района Шахин Гулиев сообщил в Управление полиции Физули об исчезновении своего брата Мехмана Гулиева и жителей района Ильгара Ахмедова и Мустагима Алескерова.

Как сообщили Trend в Джебраильской районной прокуратуре, 7 февраля 2021 года в ходе предварительного расследования на основе данной информации было установлено, что автомобиль ВАЗ-2106 с государственным регистрационным номером 99 NH 623, принадлежащий Ильгару Ахмедову, подорвался на противотанковой мине в освобожденном селе Нузгар Джебраильского района.

Тело Мехмана Гулиева 1988 года рождения было обнаружено сотрудниками районной прокуратуры во время проверки этой территории.

В настоящее время предпринимаются необходимые меры для установления местонахождения остальных двух лиц.

(Автор: Самир Али. Редактор: Надир Насиров)