В Азербайджане наибольший процент заразившихся коронавирусом приходится на столицу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 52,2% заразившихся коронавирусом приходится на Баку, сообщает в понедельник Trend.

На втором месте по этому показателю низменные районы страны (13,3%). Далее следуют Абшеронской район (12,9 %), Гянджа-Газахский - 8,1%, Губа-Хачмазский (3%), Шеки-Загатальский регионы (3,2%), Лянкяранский район (2,9%), регион Верхнего Карабаха (1,4%) и Верхних Ширван (2,5%).

По последней статистике, в Нахчыване случаи заражения составляют 0,005%.

21% заразившихся коронавирусом в возрасте 50-59 лет, 18% - 30-39 лет.

5% составляют дети до 9 лет, 2% - лица старше 80 лет. 54% заразившихся женщины, 46% - мужчины.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)