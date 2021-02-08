Больше всего заражений коронавирусом по Баку зафиксировано в Бинагадинском районе

БАКУ /Trend/ - Больше всего заражений коронавирусом по Баку зафиксировано в Бинагадинском (15,1%), Хатаинском (13,1%) и Ясамальском (12,2%) районах, сообщает в понедельник Trend.

Далее следуют Сабунчинский (10,8%), Насиминский (7,8%), Наримановский (8,1%), Низаминский (7%), Хазарский (6,9%), Гарадагский (5,3%) и Сабаильский (5%) районы.

Меньше всего случаев заражения коронавирусом в Пираллахинском районе.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)