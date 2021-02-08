Восстановление города Шуша станет примером для мира - Эльбей Гасымзаде в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".

В выпуске были обсуждены вопросы, связанные с ожидаемым восстановлением города Шуша, строительными и восстановительными работами, консервацией исторических памятников, строительством жилых зданий, политикой заселения и др.

В ходе передачи на вопросы ответил, а также поделился своим мнением и предложениями председатель Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбей Гасымзаде.