Фонд Гейдара Алиева обеспечивает инсулином больных сахарным диабетом в возрасте до 18 лет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Самая высокая забота о детях-диабетиках» Фонда Гейдара Алиева больные сахарным диабетом в возрасте до 18 лет по стране обеспечиваются препаратами инсулина и шприцами-ручками, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.