Фонд Гейдара Алиева обеспечивает инсулином больных сахарным диабетом в возрасте до 18 лет (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Самая высокая забота о детях-диабетиках» Фонда Гейдара Алиева больные сахарным диабетом в возрасте до 18 лет по стране обеспечиваются препаратами инсулина и шприцами-ручками, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.
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