Средства, полученные от онлайн-продажи художественных работ в Турции, перечислены в Фонд YAŞAT

БАКУ /Trend/ - В Турции под лозунгом "Одна нация, два государства" прошла акция по онлайн-продаже работ художников и скульпторов двух братских стран.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте, акция была реализована по инициативе Заслуженного художника Азербайджана, преподавателя Турецкого университета Едитепе, профессора Теймура Рзаева и преподавателя Турецкого университета "Шейх Едебали" Эльчина Мустафаева.

Полученные в результате онлайн-продажи 90 000 турецких лир были пожертвованы в Фонд YAŞAT для передачи семьям военнослужащих, погибших и раненых при освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации.

Всего в рамках акции были представлены 140 работ в областях живописи, графики, скульптуры и керамики 86 авторов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)