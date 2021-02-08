Названы даты проведения городского тура предметных олимпиад в Баку

БАКУ /Trend/ - Объявлены даты проведения городского тура Республиканских предметных олимпиад школьников в Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении образования города Баку, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией городской тур предметных олимпиад будет организован в разное время. Так, олимпиада по математике и химии состоится 10 февраля, по информатике, биологии, географии, физике - 11 февраля, а по азербайджанскому языку, литературе и истории - 12 февраля.

Городской тур олимпиад пройдет в 17 экзаменационных центрах столицы. В Бинагадинском районе олимпиады пройдут в школах №№ 3 и 276, в Наримановском районе - №№ 36 и 47, в Насиминском районе - №№ 54 и 46, в Низаминском районе - №№ 229 и 32, в Гарадагском районе - №№ 139, в Сабунчинском районе - №№ 96 и 271, в Сураханском районе - № 114, в Хатаинском районе - № 138, в Хазарском районе - № 124, в Пираллахинском районе - № 235, в Ясамальском районе - № 18 и в Сабаильском районе - №№ 189 и190.

В олимпиаде примут участие ученики IX, X, XI, а также особо одаренные ученики VIII классов.

Проведение олимпиад служит выявлению талантливых детей, обеспечению высоких результатов школьников на международных олимпиадах, повышению интереса школьников к предметам, а также создает им возможность продемонстрировать свои знания и навыки в конкурентной среде.

В Управлении отметили, что городской тур олимпиад с учетом требований и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете Министров будет проведен в соответствии с правилами социальной изоляции на основании принимаемых мер по предотвращению угрозы распространения коронавируса (COVID-19) в стране.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)