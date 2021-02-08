Фонд Гейдара Алиева обеспечивает инсулином больных сахарным диабетом в возрасте до 18 лет (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Самая высокая забота о детях-диабетиках» Фонда Гейдара Алиева больные сахарным диабетом в возрасте до 18 лет по стране обеспечиваются препаратами инсулина и шприцами-ручками. В ходе проекта, реализуемого по инициативе президента Фонда Мехрибан Алиевой, соответствующие лекарственные препараты передаются Азербайджанским диабетическом обществом больным сахарным диабетом.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

Фонд Гейдара Алиева, активно участвующий в решении связанных со здравоохранением вопросов населения, с декабря 2004 года реализует проект «Самая высокая забота о детях-диабетиках».

В поддержку заботы, оказываемой государством людям, страдающим от сахарного диабета, дети и подростки систематически обеспечиваются препаратами инсулина и шприцами-ручками.

По словам председателя Азербайджанского диабетического общества Моминат Омаровой, в этом году диабетические общества в мире отметят 100-летие открытие инсулина: "Несмотря на то, что инсулин был открыт еще сто лет назад, нельзя сказать, что обеспечение им в мире находится на должном уровне. С этой точки зрения большое значение имеет обеспечение детей в стране самым качественным инсулином "Tresiba". Девизом Международной диабетической федерации является улучшение качества жизни диабетиков. В рамках реализуемого Фондом проекта за последний год улучшилось качество жизни почти 1500 детей. "Tresiba" помогает предотвратить резкое снижение инсулина в крови, то есть предотвратить гипогликемию. Обеспечение детей препаратом "Tresiba" - наглядный пример заботы, проявляемой о детях Фондом Гейдара Алиева, его президентом Мехрибан Алиевой. Осуществление проекта олицетворяет собой реализацию девиза Международной диабетической федерации. В рамках проекта, наряду с обеспечением инсулином, дети и их родители получают знания о диабете, навыках жизни с этим заболеванием. Это не первый проект, который Фонд Гейдара Алиева реализует в связи с диабетиками. Фондом Гейдара Алиева впервые дети-диабетики в Азербайджане были обеспечены шприцами-ручками. От имени всех детей-диабетиков, их родителей, Азербайджанского диабетического общества выражаю глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева, его президенту Мехрибан Алиевой».