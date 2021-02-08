Крайне важно носить маску и соблюдать социальную дистанцию – Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Крайне важно сохранять социальную дистанцию, носить маску и соблюдать правила личной гигиены.

Как передает в понедельник Trend, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев написал на своей странице в социальной сети.

Министр отметил, что поэтапно возобновляется традиционная форма обучения. На начальном этапе в очных занятиях стали принимать участие ученики общеобразовательных учреждений в регионах и центров развития детей и юношей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)