Крайне важно носить маску и соблюдать социальную дистанцию – Минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Крайне важно сохранять социальную дистанцию, носить маску и соблюдать правила личной гигиены.
Как передает в понедельник Trend, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев написал на своей странице в социальной сети.
Министр отметил, что поэтапно возобновляется традиционная форма обучения. На начальном этапе в очных занятиях стали принимать участие ученики общеобразовательных учреждений в регионах и центров развития детей и юношей.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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