Еще один участник Отечественной войны Азербайджана обеспечен слуховым аппаратом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает работу по покрытию медицинских расходов раненых и медицинских нужд семей шехидов.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, при поддержке Фонда "YAŞAT" участник Отечественной войны Гурбан Алекперли обеспечен слуховым аппаратом.

Также Фонд профинансировал расходы на операцию матери шехида Кямрана Гасымова - Наили Гасымовой, отца шехида Теймура Гасанова - Махала Гасанова, а также расходы на лечение отца шехида Валеха Бадалова - Вахида Бадалова.

Отметим, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда - "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)