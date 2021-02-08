Вакцинированы 14 человек старше 65 лет – репортаж Trend TV из 2-й городской поликлиники Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня вакцинацию прошли 14 человек старше 65 лет.

Об этом в понедельник сказал Trend TV заместитель главврача 2-й городской поликлиники Сабаильского района города Баку Шахин Гулиев.

По его словам, ни у кого из них не наблюдалось побочных действий: "Вакцинация началась 18 января, первыми вакцинируются медработники. В нашей поликлинике выделены специальные помещения – кабинет для врачебного обследования и два кабинета для вакцинации. С сегодняшнего дня началась вакцинация лиц возрастом 65 лет и старше".

Гулиев отметил, что все пришедшие сегодня на вакцинацию люди прошли медобследование: "Только одному из них было отказано в вакцинации в связи с высоким давлением. У остальных результаты обследования были в норме, поэтому им была введена вакцина".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)