В Азербайджане еще 102 человека выздоровели от COVID-19, выявлено 44 новых случая заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 102 заболевших, скончались 3 человека, сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 198 случаев заражения COVID-19, из которых 225 348 человек вылечились, 3 161 – скончался. Продолжается лечение 2 689 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 3 567 тестов, в целом за все время пандемии – 2 456 650 тестов.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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