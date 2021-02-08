В Азербайджане еще 102 человека выздоровели от COVID-19, выявлено 44 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 102 заболевших, скончались 3 человека, сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 198 случаев заражения COVID-19, из которых 225 348 человек вылечились, 3 161 – скончался. Продолжается лечение 2 689 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 3 567 тестов, в целом за все время пандемии – 2 456 650 тестов.

(Редактор: Наталья Кочнева)