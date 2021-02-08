Министр образования Азербайджана встретился с госминистром Великобритании
БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев в понедельник встретился с Государственным министром Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство образования, в ходе встречи было обсуждено текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области образования, а также перспективы будущего развития.
Стороны также обменялись мнениями о проектах, реализуемых в стране при поддержке Британского Совета.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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