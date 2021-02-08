Министр образования Азербайджана встретился с госминистром Великобритании

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев в понедельник встретился с Государственным министром Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство образования, в ходе встречи было обсуждено текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области образования, а также перспективы будущего развития.

Стороны также обменялись мнениями о проектах, реализуемых в стране при поддержке Британского Совета.

(Редактор: Наталья Кочнева)