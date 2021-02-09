Теймур Раджабов вышел в четвертьфинал турнира Opera Euro Rapid

БАКУ /Trend/ - Определены четвертьфиналисты онлайн-турнира Opera Euro Rapid в рамках серии Champions Chess Tour.

Как сообщает во вторник Trend, азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, набравший 8 очков в 15 турах отборочного раунда, занял 7-е место и вышел в следующий этап.

Также путевку в четвертьфинал завоевали действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, Аниш Гири из Нидерландов (оба по 9,5 очка), американец Уэсли Со (9 очков), Максим-Ваши Лаграв из Франции, Левон Аронян из Армении (оба по 8,5 очка), поляк Ян-Кшиштоф Дуда (8 очков), россиянин Даниил Дубов (7,5 очка).

Напомним, что ранее Теймур Раджабов обыграл армянского шахматиста Левона Ароняна в финале турнира Airthings Masters, проведенного в рамках серии Champions Chess Tour, и стал победителем турнира.