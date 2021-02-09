Объявлен прием документов в магистратуру вузов и АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начинает прием документов в магистратуру вузов и Академию наук на 2021/2022 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Прием заявлений от бакалавров для участия в приемном экзамене продолжиться до 18 февраля.

С 9 февраля до 23:59 часов 18 февраля бакалавры должны заполнить и подтвердить электронное заявление по ссылке http://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize

Отметим, что вступительный экзамен в магистратуру пройдет 28 февраля.

Приемный экзамен в магистратуру в текущем году планируется провести дважды.

(Текст: Кямаля Сеидова)