МВД Азербайджана предостерегает граждан от поездок на освобожденные территории из-за сохраняющейся минной угрозы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана вновь предупреждает граждан в связи с запретом поездок на освобожденные территории до их полного разминирования, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В обращении МВД говорится, что ранее неоднократно делались предупреждения о том, что поездки гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без получения соответствующего разрешения, а также в объезд контрольных постов представляют серьезную опасность для их жизни и здоровья: "Однако, несмотря на это, до сих пор происходят случаи, когда отдельные лица, рискуя собственной жизнью и здоровьем, проникают на не полностью разминированные территории в обход контрольно-пропускных пунктов. Для предотвращения таких опасных ситуаций сотрудники соответствующих государственных структур, в том числе органов внутренних дел, проводят необходимые упреждающие профилактические меры, принимаются административные меры в соответствии с законодательством. Операции по разминированию освобожденных территорий продолжаются, и поэтому еще раз призываем граждан не совершать поездок туда до завершения этих работ".

(Текст: Кямаля Сеидова)