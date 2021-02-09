За период после завершения войны в результате подрыва мин погибли 14 человек - генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях все еще происходят случаи подрыва людей на минах, которые завершаются летальным исходом или тяжелыми ранениями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Так, с 10 ноября 2020 г. по настоящее время пятеро военнослужащих и девять гражданских лиц погибли, а 52 военнослужащих и восемь гражданских лиц получили ранения, подорвавшись на минах.

Генпрокуратура отмечает, что в отношении лиц, которые незаконно посещают освобожденные территории до завершения их разминирования, будут приняты меры, предусмотренные законодательством.

Пресс-служба Генпрокуратуры подготовила просветительский видеоролик о минной опасности, который можно посмотреть на страницах ведомства в социальных сетях.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)