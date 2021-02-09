Фонд "YAŞAT" оплатил расходы на операции одному участнику войны и двум матерям шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд «YAŞAT» продолжает работу по возмещению расходов на лечение лиц, раненых в ходе Отечественной войны, а также удовлетворению медицинских потребностей членов семей шехидов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана..

Фонд оплатил расходы на операции участнику войны Эльгюну Джаннатли, а также матери шехида Халида Медждунова - Халиды Медждуновой и матери шехида Рашада Шириева - Саадат Шириевой.

Напомним, что с целью упрощения процесса обращения в Фонд «YAŞAT» и обеспечения прозрачности посредством регулярных отчетов создан портал yashat.gov.az.

(Текст: Кямаля Сеидова)