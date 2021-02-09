Защитные меры от COVID-19 необходимо соблюдать, несмотря на вакцинацию - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - По полученной информации, у детей в возрасте до 18 лет показатель заражаемости составляет 8,5 процентов от общих зафиксированных случаев.

Об этом сказали в азербайджанском представительстве ВОЗ, сообщает во вторник Trend.

В организации добавили, что, несмотря на начало вакцинации, необходимо соблюдать самые эффективные защитные меры для пресечения распространения COVID-19 и уменьшения смертельных случаев, то есть носить маску, мыть и дезинфицировать руки, а также соблюдать физическую дистанцию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)