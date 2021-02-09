Незаконное посещение освобожденных территорий Азербайджана может обернуться трагедией

БАКУ /Trend/ - После 44-х дневной войны оккупированные территории Азербайджана были освобождены победоносной азербайджанской армией. Война закончилась, но армяне, покидая эти земли, заминировали их. К сожалению, сегодня нередко граждане Азербайджана, которые спешат увидеть родные края, становятся жертвами мин. Причина в незаконном и бесконтрольном проникновении этих людей на минированные участки в обход постов, созданных на освобожденных территориях.

Принимая недавно в формате видеоконференции председателя правления Агентства по разминированию Вугара Сулейманова, Президент Ильхам Алиев обратился к гражданам Азербайджана с призывом не ехать незаконно и без разрешения на освобожденные территории. Кроме того, генеральная прокуратура, МВД и другие госструктуры неоднократно предостерегали и предупреждали население. И все равно все еще есть лица, которые без разрешения, уклоняясь контроля, проникают на освобожденные территории.

По информации, распространенной правоохранительными органами, до сегодняшнего дня 124 человека задержаны за незаконное проникновение на эти территории, из них 40 лиц были выявлены сотрудниками Агдамского РОП, 84 – Ходжавендского РОП. В их отношении были приняты меры согласно соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Также с 10 ноября 2020 года и по настоящее время в результат разрыва мин погибли 14 гражданских лица. Отметим также, что сегодня в результате подрыва на мине серьезные ранения получили 4 азербайджанских военнослужащих.

Еще раз призываем граждан избегать поездок на освобожденные территории без разрешения.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)