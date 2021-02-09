Снизился уровень воды в реках Азербайджана – Минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последнее время в реках Азербайджан наблюдается снижение уровня воды.

Об этом в передаче "Час эксперта" сказал завотделом управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, за последние 20 лет объем воды в реках уменьшился на 15-20%.

Абдулгасанов отметил, что уровень воды падает и в таких реках, как Волга и Урал, а также в Каспийском море.

Завотделом добавил, что эта тенденция наблюдается регулярно: " Так было и несколько сотен лет назад. Сейчас критической ситуации нет. Считаю, что после определенного времени наступит стабильность, так как беспокоящих факторов мы не видим".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)