В 155 объектах общепита Азербайджана обнаружены грубые нарушения правил – АПБ
БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) выявило грубые нарушения требований карантинного периода в 155 объектах общепита, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.
Как сообщили в структуре, с 4 по 8 февраля сотрудники Агентства провели 3 251 мониторинга в 1977 объектах общепита на территории страны. В 155 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубого нарушения правил. В связи с выявленными недочетами согласно требованиям законодательства были приняты меры в административном порядке – субъектам предпринимательства были разъяснены требования в период пандемии, даны просветительские рекомендации и указания, обязательные для исполнения.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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