В Азербайджане еще 330 человек излечились от COVID-19, выявлено 164 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 330 заболевших, скончались два человека, сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 362 случая заражения COVID-19, из числа которых 225 678 человек вылечились, 3 163 – скончались. Продолжается лечение 2 521 активного больного.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 960 тестов, в целом за все время пандемии – 2 463 610 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)