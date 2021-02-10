БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проведена церемония награждения выпускников программы Study UK с участием пребывающей в Баку с двухдневным визитом государственного министра Великобритании по европейскому соседству и вопросам Америки Венди Мортон.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.