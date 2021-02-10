У переболевших COVİD-19 риск заражения новым штаммом вируса очень мал - врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - У переболевших или вакцинированных от COVİD-19 риск заражения новым штаммом вируса очень мал, сказал в среду Trend врач-инфекционист Фаррух Садиров.

По его словам, несмотря на мутацию вируса, его структура по-прежнему схожа с основной структурой COVİD-19 и даже со структурой вируса 50 лет назад: "У людей, которые переболели каким-либо видом коронавируса, относительно низкая вероятность заражения. Даже если они заражаются, вероятность того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме, мала. Поэтому если переболевшие или вакцинированные заразятся новым штаммом, то можно предполагать, что благодаря сформировавшемуся в организме иммунитету они легче перенесут болезнь".

При этом Садиров добавил, что есть данные о сохранении в организме иммунитета к этому вирусу в течение 3-6 месяцев, после чего количество антител начинает уменьшаться, и возможно повторное заражение.

Что касается вакцинации детей, то, по словам врача, дети не входят в группу риска и вакцинировать их пока не нужно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)