Азербайджанским саперам вручены международные сертификаты (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанским саперам турецкими специалистами вручены международные сертификаты.
Как передает в среду Trend, саперы, которые прошли 10-дневный курс, при поддержке представителей компании-производителя техники по разминированию полностью освоили правила эксплуатации и ухода за соответствующей техникой.
Сертификаты вручили генерал-майор Анар Керимов и турецкие специалисты.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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