Названы параметры техники по разминированию, доставленной из Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Общий вес техники по разминированию, доставленной из Турции в Азербайджан, составляет 13 тонн, передает в среду Trend.

Как сказал журналистам капитан инженерных войск Шакир Зейналов, данная техника рассчитана на беспрерывную восьмичасовую работу.

Экипаж техники состоит из трех человек, добавил он.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)