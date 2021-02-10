Названы параметры техники по разминированию, доставленной из Турции в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Общий вес техники по разминированию, доставленной из Турции в Азербайджан, составляет 13 тонн, передает в среду Trend.
Как сказал журналистам капитан инженерных войск Шакир Зейналов, данная техника рассчитана на беспрерывную восьмичасовую работу.
Экипаж техники состоит из трех человек, добавил он.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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