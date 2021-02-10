Завтра в Азербайджане будет до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 11 февраля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, южный ветер днем сменится на умеренный северо-западный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 761 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана в четверг осадков днем не ожидаются, однако утром местами возможна морось. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью - 4-8, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, на высокогорных территориях 0-5 градусов мороза, днем - 8-13, местами - 15-17 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)