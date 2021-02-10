В Баку отремонтирован участок ул. Наджафгулу Рафиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках комплексных мер, направленных на устранение проблем, возникающих при перемещении граждан по городу Баку, завершены ремонтные работы на участке улицы Наджафгулу Рафиева Хатаинского района, расположенной на пересечении проспектов Ходжалы и Нобеля, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ремонт проводился на участке улицы площадью в 410 метров. На последнем этапе на данном участке вышеназванной улицы была нанесена дорожная разметка.

Улица уже предоставлена в пользование граждан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)