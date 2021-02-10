В Азербайджане от COVID-19 излечились еще 236 человек, выявлено 147 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 236 заболевших, скончались четыре человека, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 509 случаев заражения COVID-19, из числа которых 225 914 человек вылечились, 3 167 – скончались. Продолжается лечение 2 428 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 298 тестов, в целом за все время пандемии – 2 470 908 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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