В Азербайджане от COVID-19 излечились еще 236 человек, выявлено 147 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 236 заболевших, скончались четыре человека, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 509 случаев заражения COVID-19, из числа которых 225 914 человек вылечились, 3 167 – скончались. Продолжается лечение 2 428 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 298 тестов, в целом за все время пандемии – 2 470 908 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)