БАКУ /Trend/ - Исследование показало, что вакцина CoronaVac против COVID-19 безопасна и хорошо переносится пожилыми людьми, сообщает Trend со ссылкой на журнал Lance Infectious Diseases Journal.

В статье под названием «Безопасность, переносимость и иммуногенность инактивированной вакцины против SARS-CoV-2 (CoronaVac) у здоровых взрослых людей в возрасте 60 лет и старше: рандомизированное двойное плацебо-контролируемое клиническое исследование» сообщается, что вакцина против COVID-19 необходима пожилым людям, у которых повышен риск заболеваемости и летального исхода из-за коронавируса.

«Мы стремились оценить безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины – кандидата от COVID-19 CoronaVac, содержащей инактивированный SARS-CoV-2, у взрослых в возрасте 60 лет и старше», – говорится в отчете.

Исследование проводилось в Китае. Был использован метод, представляющий собой рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование фазы 1/2 CoronaVac у здоровых взрослых в возрасте 60 лет и старше. Вакцину или плацебо вводили внутримышечно двумя дозами (дни 0 и 28).

Результаты испытаний показали, что вакцина CoronaVac безопасна и хорошо переносится пожилыми людьми.

Исследование финансировалось Китайской национальной программой ключевых исследований и разработок и Пекинской программой науки и технологий.

Редактор: Надир Насиров