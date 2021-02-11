В Азербайджане пройдет первый национальный онлайн-фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех"

БАКУ /Trend/ - 19 марта 2021 года Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) проведет первый национальный онлайн-фестиваль по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт AGF.

Фестиваль начнется в 14:00.

Участие в фестивале пройдет на платной основе, стоимость участия для одной группы составляет 30 манатов. Собранные денежные средства пойдут на благотворительность.

По словам директора фестиваля Марианы Василевой, цель проведения фестиваля – сохранить спортивный дух в период пандемии, а также популяризировать этот вид гимнастической дисциплины.

Зарегистрироваться на участие в фестивале можно перейдя по ссылке https://agf.az/en/forms/

(Автор: Джани Бабаева)