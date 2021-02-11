TƏBİB о порядке вакцинации лиц старше 65 лет
БАКУ /Trend/ - В Баку и регионах Азербайджана вакцинация лиц старше 65 лет проводится в поликлиниках, в которых они состоят на учете, сказала в четверг Trend член Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Назрин Мустафаева.
Она добавила, что в связи с вакцинацией лица старше 65 лет могут обратиться в поликлинику как по телефону, так и посредством интернета: "Но это не означает, что без записи нельзя будет пройти вакцинацию. Это делается для удобства как самого гражданина, так и медперсонала. Можно позвонить в поликлинику и потом пойти на вакцинацию. Также вакцину получат и те, кто обратился в поликлинику без звонка".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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