В Отечественной войне Азербайджана погибли 10 офицеров и курсантов Высшей военной школы имени Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - На фронтах Отечественной войны Азербайджана воевали также офицеры и курсанты Высшей военной школы имени Гейдара Алиева.

Об этом журналистам сказал начальник Школы Физули Салахов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, из 600 офицеров и курсантов Высшей военной школы, отправившихся на фронт, погибли десять человек, 23 человека получили ранения: "Среди погибших 5 учителей-офицеров и 5 младших лейтенантов, отправившихся на войну с 4-го курса. Полковник Нудиралиев Заур Исмаил оглу был посмертно удостоен самого высокого звания - "Герой Отечественной войны".

(Текст: Кямаля Сеидова)