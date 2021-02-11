Медицинские услуги должны предоставляться профессиональным медперсоналом – председатель Агентства по ОМС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Необходимо обеспечить доступ граждан к медицинским услугам, которые должны предоставляться профессиональным медперсоналом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе поездки в Гянджу для ознакомления с работой в направлении применения обязательного медицинского страхования (ОМС) в Гянджинской объединенной городской больнице сказал председатель правления Агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев.

Он отметил важность принимаемых и планируемых к реализации в медицинском учреждении мер в направлении внедрения ОМС, подчеркнув важность своевременного и качественного выполнения работ.

Глава Рабочей группы агентства, созданной в связи с проведением подготовительных работ по ОМС, Кёнуль Алекперов сказал, что в лечебное учреждение ежедневно обращаются около 2500-2700 человек. Всем гражданам своевременно предоставляются необходимые медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования.

По его словам, при поддержке Рабочей группы при больнице создан Центр семейного здоровья "Кяпаз".

"Центр семейного здоровья обслуживает 54 275 человек, из которых 11 880 – дети. На базе приемного отделения больницы создано отделение скорой помощи. Создана система "триаж" для сортировки пациентов по степени тяжести", – сказал Алекперов.

Далее председатель Агентства побывал в Объединенной детской больнице № 2, Больнице скорой помощи имени академика З. Мамедова, Кардиологической и Гейгельской районной центральной больницах, Детских поликлиниках № 1 и № 4.

Кёнуль Алекперов проинформировал главу Агентства о работе, проделанной в Гейгельской районной центральной больнице.

"В больнице есть отделения неотложной помощи и гемодиализа, центр семейного здоровья, терапевтическое и хирургическое отделения. В медучреждении применяется программное обеспечение и новая система регистрации, больница оснащена доступом в Интернет и компьютерным оборудованием. В результате обеспечивается надлежащая регистрация оказываемых в больнице медицинских услуг", – уточнил Алекперов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)