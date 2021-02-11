AПБ Азербайджана выявило нарушения в 55 объектах общепита

Общество 11 февраля 2021 19:23 (UTC+04:00)
AПБ Азербайджана выявило нарушения в 55 объектах общепита

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело 706 мониторингов в 435 объектах общепита для контроля над выполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабмина Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Во время мониторингов в 55 предприятиях были выявлены факты грубого нарушения требований законодательства.

В связи с недочетами были предприняты соответствующие меры согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Отметим, что агентство расширило масштаб мониторингов в объектах общепита как Баку, так и регионов.

В настоящее время инспекторы АПБ продолжают мониторинги, и в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих правила, будут приняты строжайшие меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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