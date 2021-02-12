Нет гарантии, что кто-то перенесет COVİD-19 легче, поэтому каждый в группе риска - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Скептический подход к вакцине встречается не только среди пожилых, но и среди молодежи, сказала в пятницу Trend член Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Назрин Мустафаева.

По ее словам, если вакцина на 70-90% защищает людей от смерти от коронавируса, то вопросов к ее эффективности быть не должно: «Некоторые представители молодежи, которые занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, считают, что легче перенесут коронавирус, так как в связи с перечисленным у них сильный иммунитет. Но такой гарантии нет, поэтому каждый относится к группе риска. Раньше мы полагали, что пожилые и те, у кого хронические заболевания, тяжелее переносят COVİD-19. Однако со временем мы стали свидетелями тяжелой формы COVİD-19 и даже смертельных случаев и среди молодежи».

Мустафаева добавила, что иммунитет у человека формируется с рождения, и здоровый образ жизни лишь позволяет относительно сбалансировать его.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)