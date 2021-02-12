Начинается суд над должностными лицами Нафталанского городского коммунального хозяйства

БАКУ /Trend/ - Начинается суд над должностными лицами ПО «Нафталанское городское коммунальное хозяйство», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В результате расследования, проведенного на основании материала, поступившего из минфина Азербайджана о незаконных действиях должностных лиц ПО, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования были установлены основания для подозрения в том, что главный бухгалтер ПО Мамедов Зафар Али оглу, находясь в предварительном сговоре с бывшим начальником данного учреждения Гасановым Руфатом Сафаиль оглу и другими лицами в 2016-2018 гг., под предлогом приема на работу получал копии удостоверений личности граждан, составлял фиктивные трудовые договора с последующим их направлением в финансовое управление Нафталана, присвоив в результате 121 тыс. 520 манатов, перечисленных на карты 87 человек, а также умышленно вносил в официальные документы ложную информацию.

Мамедову и Гасанову были предъявлены обвинения по ст. 179.2.1 (присвоение или растрата группой лиц по предварительному сговору), 179.2.3 (присвоение или растрата лицом с использованием служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) и 313 (служебный подлог).

Уголовное дело направлено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

В рамках дела обеспечена выплата 31 тыс. 500 манатов материального ущерба. С целью обеспечения специальной конфискации на основании решения суда наложен арест на квартиру Зафара Мамедова, оцененную в 34 тыс. манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)