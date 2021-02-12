Попечительский совет Фонда “YAŞAT” провел очередное заседание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведено очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT”, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Члены Совета, проживающие за рубежом, присоединились к заседанию в формате видеоконференции.

Председатель Госагентства Ульви Мехтиев проинформировал о работе, проведенной Фондом, были доведены до внимания планы о дальнейшей деятельности.

Члены Попечительского совета обсудили текущие вопросы и предложения.

(Текст: Кямаля Сеидова)