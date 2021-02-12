Мнение о неношении маски на открытом воздухе не является официальной позицией TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Мнение, высказанное мною о том, что "на открытом воздухе маску можно не носить", справедливо муссируется в социальных сетях.

Об этом сказала врач-инфекционист Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Назрин Мустафаева, сообщает в пятницу Trend.

Мустафаева отметила, что как врач-инфекционист она сказала, что у человека, который в одиночку гуляет на воздухе, вероятности заразиться вирусом нет: "Но давайте согласимся, что даже во время прогулки можно встретить знакомых и общаться с ними. Мое мнение - просто субъективное соображение, а не официальная позиция TƏBİB".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)