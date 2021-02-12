Я ни о чем не жалею, горжусь собой и боевыми товарищами! – пробывший 35 дней в плену курсант (репортаж Trend TV)

БАКУ /Trend/ - Я ни о чем не жалею, горжусь собой и боевыми товарищами!

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам возвращенный из армянского плена курсант Высшего военного училища имени Гейдара Алиева, участник Отечественной войны Мобил Ахмедзаде. По его словам, он приостановил учебу и отправился на войну 28 сентября 2020 года.

"Я учился в Военном лицее имени Джамшида Нахичеванского с 2014 по 2017 год. Далее продолжил обучение в Высшем военном училище. Отправился на Отечественную войну в звании младшего лейтенанта, выполнял боевые задачи на многих территориях в должности командира взвода. Восьмого ноября на Шуша-Ханкендинском направлении получил тяжелое ранение, пролежал в лесу пять дней. Я был без сознания, когда попал в плен. В целом пробыл в плену 35 дней. Меня держали в реанимации 4 дня, и в тот период мне ампутировали ногу, а остальное время я провел в тюрьме. Все эти дни я постоянно подвергался пыткам. В результате успешной политики Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева 14 декабря я был освобожден и доставлен на родину", – рассказал Ахмедзаде.

Курсант отметил, что благодаря знаниям, полученным в военном училище, он достиг больших успехов на поле боя.

"Преподавательский состав обучил нас всем тонкостям военного дела. Благодаря нашим знаниям, мы уже отчетливо представляли какой будет война. Мы всем обязаны руководству училища, учителям и командирам. Пятеро моих товарищей - курсантов возвысились на вершину шехидства. Мы сражались вместе, я получил тяжелое ранение, а они героически стали шехидами", – добавил Ахмедзаде.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)