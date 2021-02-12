В Азербайджане от COVID-19 излечились 226 человек, выявлен 191 новый случай заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, вылечились 226 заболевших, скончались три человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 840 случаев заражения COVID-19, из числа которых 226 345 человек вылечились, 3 173 – скончались. Продолжается лечение 2 322 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 260 тестов, в целом за все время пандемии – 2 485 483 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)