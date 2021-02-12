Работы по вводу в эксплуатацию метеорадаров в Шамахы и Гёйгёле планируется завершить в середине марта – минэкологии

БАКУ/Trend/ - На начальном этапе программы по модернизации Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана в рамках государственных инвестиционных проектов были закуплены два новых доплеровских метеорадара, которые являются ключевым звеном в создаваемой интегрированной национальной системе заблаговременных оповещений, сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев в интервью Trend.

«Такой комплексный подход будет наиболее четко отвечать нуждам погодо-зависимых секторов экономики Азербайджана и его населения.

Более 40 лет в гидрометеорологической сети наблюдений эксплуатировались несколько метеорологических радиолокаторов типа МРЛ-5 в Шамахы, Гёйгёле, Акстафе и Шеки, которые на сегодняшний день полностью выработали свой технический ресурс, сильно устарев как физически, так и морально. Нужно отметить, что и на территории Карабаха в Физули, Зангилане, Агдаре и Ханкенди в 80-е годы функционировали радиолокаторы типа МРЛ-5.

Моральное устаревание связано с тем, что за время, прошедшее с момента запуска серийного производства МРЛ-5 (конец семидесятых годов прошлого века), радиометеорология шагнула далеко вперед. Введение методов поляризационной обработки значительно расширяет список получаемых данных, позволяя тем самым оценить как динамические свойства метео объектов, так и особенности его микрофизической структуры. Современные доплеровские метеорадары предназначены для оперативного получения радиометеорологической информации об опасных явлениях погоды», - сказал он.

Как отметил Гаджиев, завершение всех работ по вводу в эксплуатацию радаров в городах Шамахы и Гёйгёль, а также центральной системы сбора, обработки и отображения радарных данных в городе Баку планируется в середине марта 2021 года до праздника Нoвруз: «В настоящее время все радары смонтированы, и основная задача в этот период - запуск центральной системы сбора, обработки и отображения радарных данных в городе Баку. Метеорологические радары – это основной этап в построении единой национальной гидрометеорологической системы. При выборе радаров и их месторасположения учитывалось, что Азербайджан имеет горную местность, исследовались наиболее оптимальные варианты для получения качественных изображений. Выгодно выбранное размещение радаров в Шамахы и Гёйгёль будет позволять в режиме реального времени производить беспрерывное наблюдение за погодой».

По его словам, в рамках открытого тендера был выбран производитель метеорологических радаров с мировым именем – Baron Services, Inc. (США). Радары Baron Gen3 350C DP совместно с программным обеспечением Lynx являются передовыми решениями на рынке, их используют в Национальных Гидрометеорологических Службах США, Канады и многих других стран. Лишь в США установлен 171 радар фирмы Baron.

«Специалисты Службы Национальной Гидрометеорологии проходили двухнедельное обучение от производителя в Хантсвилл, Алабама, США. Более того, наши специалисты также пройдут 20 дней обучения на местах установки радара и центральной системы сбора, обработки и отображения радарных данных в городе Баку. Тренинги будут проводиться специалистами из США. В нашем регионе подобных систем от производителя Baron Services, Inc. нет. Следующим шагом в разработке интегрированной национальной системы является приобретение и обучение технологиям, которые могут наилучшим образом использовать радиолокационные данные для получения максимальной выгоды и, что наиболее важно, для распространения этой информации среди населения.

Эти технологии будут использоваться для создания центра интеграции данных и прогнозов (Ситуационный центр). Новый Ситуационный центр будет включать новое оборудование, а в будущем и моделирование прогнозов и системы анализа, необходимые для получения максимальной отдачи от новых радаров. Ситуационный центр будет напрямую улучшать качество информации о прогнозах и предупреждениях, предоставляемой Национальной гидрометеорологической службой, а технический и прогнозный персонал будет полностью обучен самостоятельному использованию и обслуживанию новых систем», - заключил Рауф Гаджиев.

(Редактор: Наталья Кочнева)