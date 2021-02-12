БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в список муниципалитетов.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим в парламенте на обсуждение будет вынесен законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджане", добавленный к закону Азербайджанской Республики "О территориях и землях муниципалитетов".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)