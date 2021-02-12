Село Демирчи Шарурского района войдет в состав Садаракского района
БАКУ / Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудит законопроект «О частичном изменении административного деления Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской Автономной Республики»,- сообщает в пятницу Trend.
Согласно проекту, село Демирчи административно-территориального округа села Демирчи, входящего в административно-территориальное разделение Шарурского района, включается в административно-территориальное разделение Садаракского района.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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