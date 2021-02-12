Муниципалитеты в Азербайджане незаконно выделили свыше 10 гектаров земельных участков

БАКУ /Trend/ - В результате административных мер, принятых в связи деятельностью муниципалитетов, министерство юстиции Азербайджана предложило упразднить муниципальные акты и подало иски в суды в целом по земельным участкам площадью 10 478 гектаров, незаконно выделенных муниципалитетами.

Как передает в пятницу Trend, это отражено в документе "О годовом докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов".

В документе подчеркивается, что в результате отменены незаконные решения о передаче в пользование 396 гектаров земель. Всего было обеспечено возвращение в муниципальную собственность 8 217 гектаров земельных участков. Споры по поводу 2 261 гектара находятся на рассмотрении в судах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)