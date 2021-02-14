Завтра в Баку будет облачно, до 7-9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Утром местами будет слабый туман, ветер северный.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове будет ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку – ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможен туман, ветер умеренный западный. Температура воздуха будет ночью 3-6 мороза, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорный районах 2-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

15 февраля на Абшеронском полуострове возможны небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

(Редактор: Надир Насиров)